Aumento de passagem de ônibus no Grande Recife deve ser votado esta semana

O Conselho Superior de Transporte Metropolitano deve se reunir até o fim desta semana para votar o reajuste de passagem de ônibus para o Grande Recife.

Existe a expectativa de que esse encontro ocorra na quinta (15).

A proposta do governo, segundo informações divulgadas pelo Jornal do Commmercio e checadas pelo Diario, apontam prevê um aumento de até 4,5%.

Esse reajuste teria sido apontado a partir da análise da inflação.

Seria baseado no acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), entre dezembro de 2024 e novembro de 2025.

O aumento de passagens de ônibus mais recente aconteceu no ano passado. A Tarifa do Anel A. o mais usado, passou de R$ 4,28 para R$ 4,30.