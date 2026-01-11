Professora é morta a tiros dentro de casa, em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco

Durante o homicídio, outra mulher, que morava com a professora, também foi baleada e ficou ferida

A vítima foi identificada como Rosane Alves, de 36 anos (Foto: Reprodução)

Uma professora foi morta a tiros neste domingo (11), na Vila da Caixa, em Ibimirim, no Sertão do Moxotó. A vítima foi identificada como Rosane Alves, de 36 anos. No crime, outra mulher, de 33 anos, também foi baleada na perna e ficou ferida.

De acordo com informações do Blog do Elvis, as duas estavam dentro da casa onde moravam, quando homens armados chegaram ao local e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. A professora não resistiu e morreu ainda no local. Já a segunda vítima, cujo nome não foi divulgado por questões de segurança, chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. Em nota enviada ao Diario de Pernambuco, a polícia informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.

O prefeito de Ibimirim, Welliton Siqueira, publicou nota sobre caso nas redes sociais. "Lamento profundamente o falecimento da querida amiga Rosane Alves, uma notícia triste e dolorosa. Minhas mais sinceras condolências à família e aos amigos", disse.