Unicap anuncia novos cursos e abre inscrições para o Vestibular 2026

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) abriu as inscrições para o vestibular de 2026, com novidades na grade curricular e novos cursos. As inscrições vão até 9 de dezembro, enquanto as provas ocorrem no dia 14 do mesmo mês.

De acordo com a instituição, a novidade é a criação do bacharelado em Inteligência Artificial, uma graduação inédita que busca atender à crescente demanda por profissionais na área de tecnologia e inovação. Além disso, também há estreia de dois novos cursos tecnológicos: Mídias Sociais Digitais e Banco de Dados.

A universidade ainda ampliou a oferta de Administração e Ciências Contábeis, que se estendem nas modalidades presenciais e na Educação a Distância (EaD).

Ainda de acordo com a Unicap, as licenciaturas também seguem as novas tendências, com os cursos passando a ser ofertados tanto no presencial como no semipresencial. A exceção é Ciências da Religião, que permanece no semipresencial.

Durante o processo seletivo, quem optar por cursos presenciais poderá ingressar com a nota do Enem (de 2015 a 2024) ou realizar a prova presencial.

Já os candidatos ao curso de Medicina deverão obrigatoriamente participar da prova aplicada no campus. Para as graduações semipresenciais e EaD, será possível escolher entre o uso da nota do Enem ou a realização de uma prova on-line, também marcada para 14 de dezembro.

Todas as informações sobre o vestibular, inscrições e detalhes dos cursos estão disponíveis no site vestibular.unicap.br.

Cursos ofertados

Bacharelados:

Administração (presencial e EaD); Arquitetura e Urbanismo; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis (presencial e EaD); Ciências Econômicas; Direito; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia da Complexidade; Engenharia de Produção; Farmácia; Filosofia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Jornalismo; Inteligência Artificial; Medicina; Nutrição; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Teologia.

Licenciaturas:

Ciências Biológicas (semipresencial); Ciências da Religião (semipresencial); Filosofia (presencial e semipresencial); História (presencial e semipresencial); Letras – Português (semipresencial); Letras – Português e Inglês (presencial); Matemática (semipresencial); Pedagogia (semipresencial).

