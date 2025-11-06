UNICAP promove encontro sobre religião, sociedade e fé

Evento traz o tema "Religião, Sociedade e Magia: diálogos, encantos e atualidades" e promove debates e apresentações

Unicap fica localizada na Boa Vista, no Recife (Foto: Unicap/Divulgação)

A Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) iniciou nesta quinta-feira (6) o VI Colóquio do Grupo de Pesquisa Religiões, Identidades e Diálogos (GRID). O evento, sediado no auditório do bloco G4, acontece até a sexta-feira (7), das 9h às 18h, e reúne pesquisadores, docentes e estudantes para discutir o tema “Religião, Sociedade e Magia: diálogos, encantos e atualidades”.

O encontro propõe refletir sobre as formas contemporâneas de vivência do sagrado e o papel das práticas religiosas, rituais e experiências espirituais na construção de sentido e identidade na sociedade atual. A proposta é analisar como essas manifestações se transformam e se mantêm em um cenário de diversidade religiosa e mudanças culturais.

A programação inclui conferências, mesas temáticas e apresentações de pesquisas, com a participação de estudiosos de diferentes instituições e áreas.

Entre as convidadas desta edição estão a professora Magali Cunha, do Instituto de Estudos da Religião (ISER-RJ), conhecida por suas pesquisas sobre religião, mídia e política, e a professora Zuleica Dantas, do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da UNICAP, que se dedica ao estudo das religiosidades afro-brasileiras.

Criado em 2014, o Colóquio do GRID promove debate acadêmico sobre o fenômeno religioso em suas dimensões. Desde 2016, o evento publica Anais com os resultados das discussões e pesquisas apresentadas.