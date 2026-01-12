Concurso de Paulista: três flagrados em tentativa de fraude vão responder em liberdade, diz TJPE

Gerson Agustinho da Silva Pereira, de 47, José Wellington da Silva Pereira Filho, de 22 anos, e Lucas da Silva vão responder em liberdade

Um cartão de crédito com chip, o ponto eletrônico e o smartwatch usado para fraudar o certame de Paulista (Fotos: Divulgação/PCPE)

Em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (12), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) concedeu liberdade provisória a Gerson Agustinho da Silva Pereira, de 47, José Wellington da Silva Pereira Filho, de 22 anos, e Lucas Rodrigo Penha da Silva.

Os três tinham sido presos em flagrante, neste domingo (11), pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) sob a acusação de fraude em um concurso público para Guarda Municipal e associação criminosa.

Na decisão, assinada pela juíza Maria Cristina Fernandes de Almeida afirma que “não estão presentes todos os requisitos necessários para a conversão das prisões em flagrante em preventivas”.

A decisão segue o pedido do Ministério Público, que foi favorável à liberdade provisória com medidas cautelares, e o fato de ambos serem réus primários.

Entre as medidas cautelares impostas pelo TJPE estão o pagamento de fiança no valor de dois salários mínimos para cada e deverão ir ao fórum sempre que forem chamados. Além disso, precisam manter o endereço atualizado e não poderão sair da comarca por mais de 30 dias sem autorização judicial.

Ainda no domingo, houve a prisão de uma quarta pessoa, suspeita de envolvimento em uma tentativa de fraude no concurso para agente de trânsito, também promovido em Paulista. O detido obteve liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança de R$ 1.621, após a conclusão dos trâmites na delegacia.

Certame

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a tentativa de fraude no concurso para Guarda Municipal do município de Paulista, no Grande Recife, “não compromete a lisura do certame”.

As provas foram realizadas em dois turnos, sendo pela manhã para o cargo da Guarda Civil Municipal e à tarde para o Agente de Trânsito. Segundo a Prefeitura de Paulista, 28,1 mil candidatos realizaram as provas ontem.

De acordo com a PCPE, o que a investigação conseguiu identificar foram “indivíduos que estavam buscando aprovação indevida”, afirma a delegada Catarine Cavalcanti, adjunta do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).

De acordo com a corporação, Gerson enviou fotos das provas para um grupo de fora das áreas de prova, que buscou as respostas e repassou para José Wellington e outro candidato. Os três foram autuados por fraude em concurso e organização criminosa.

Suspeitos

“O suspeito, que portava um smartwatch e ocupa um cargo elevado na hierarquia da organização criminosa, era responsável por capturar e repassar o conteúdo das provas. O objetivo dele não era a aprovação, mas o fornecimento das questões para cúmplices externos”, detalhou Barbosa.

Para fraudar o exame, de acordo com a polícia, os suspeitos deixavam uma prova falsa na mesa e levavam a verdadeira ao banheiro. Lá, fotografam o conteúdo e o enviam para fora do prédio antes de retornarem aos seus lugares. Assim, os demais membros da organização repassavam as respostas corretas.

As respostas eram repassadas por meio de pontos eletrônicos que, segundo a corporação, não podiam ser vistos normalmente na orelha.

Ao Diario de Pernambuco, a defesa de Gerson Agustinho da Silva, representado pela advogada Roselayne Natália negou que ele fosse “a peça central”, afirmaram que já fizeram esclarecimentos hoje e disse que “Gerson não foi pego fazendo fraude”.

A reportagem entrou em contato com o advogado de José Wellington da Silva Pereira Filho, mas este não retornou até a última atualização desta matéria.

Por fim, não conseguimos contatar a defesa de Lucas Rodrigo Penha da Silva. O espaço segue aberto.