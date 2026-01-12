Fraude em concurso: detidos em flagrante usaram relógio inteligente e pontos no ouvido para repassar questões da prova

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram flagrados no início da aplicação das provas e, por isso, "não foram verificados indícios que comprometessem a lisura do certame".

Equipamentos foram usados em tentativa de fraude de concurso (PCPE)

Três homens foram flagrados no domingo (11) tentando fraudar um concurso público para guarda municipal, em Paulista, no Grande Recife. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, um dos detidos era o responsável por fotografar a prova para que pessoas de fora repassassem as respostas.

Eles foram levados para a delegacia e atuados por fraude em concurso e organização criminosa, mas acabaram sendo libertados, segundo advogados.

A prova foi aplicada para 39 mil candidatos em 80 escolas.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram flagrados no início da aplicação das provas e, por isso, “não foram verificados indícios que comprometessem a lisura do certame”.

As informações foram repassadas nesta segunda-feira (12) em coletiva de imprensa. Conforme o delegado Júlio César Barbosa, adjunto da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, a investigação teve início em 7 de janeiro com uma denúncia anônima.

A partir disso, a Polícia Civil conseguiu chegar a nomes suspeitos e agir de forma simultânea nas escolas.

A peça “central” no esquema seria Gerson Agustinho da Silva, de 47 anos, segundo a corporação, preso em flagrante na escola EREM João Pessoa Guerra, em Igarassu.

“O suspeito, que portava um smartwatch e ocupa um cargo elevado na hierarquia da organização criminosa, era responsável por capturar e repassar o conteúdo das provas. O objetivo dele não era a aprovação, mas o fornecimento das questões para cúmplices externos”, detalhou Barbosa.

Para fraudar o exame, de acordo com a polícia, os suspeitos deixavam uma prova falsa na mesa e levavam a verdadeira ao banheiro. Lá, fotografam o conteúdo e o enviam para fora do prédio antes de retornarem aos seus lugares. Assim, os demais membros da organização repassavam as respostas corretas.

O repasse era feito por meio de pontos eletrônicos que, segundo a corporação, não podiam ser vistos normalmente na orelha.

Os outros dois presos, que realizavam provas em escolas em Paulista e Abreu e Lima, os usavam.

Em vídeo divulgado pela Polícia Civil, um dos detidos em flagrante está em uma Unidade de Saúde tendo o ponto eletrônico removido de seu ouvido.

Para receptar as ligações com as respostas, a corporação conta que encontrou com os homens um celular antigo e um “cartão de crédito”.

"O dispositivo simula um cartão de crédito comum, mas é um pouco mais grosso. Ele tem um chip telefônico e recebe ligações de celular, retransmitindo-as via Bluetooth para o ponto eletrônico do usuário”, explicou o delegado.

De acordo com o policial, os valores cobrados pela fraude variavam de R$ 5 mil, podendo chegar até R$ 170 mil.



Também em Paulista, a polícia prendeu um quarto suspeito que tentava fraudar o concurso para o cargo de agente de trãnsito

Esse homem não tem relação com a quadrilha que particiopu do crime no certame para a guarda municipal.

Ao Diario de Pernambuco, a defesa de Gerson Agustinho da Silva, representado pela advogada Roselayne Natália negou que ele fosse “a peça central”, afirmaram que já fizeram esclarecimentos hoje e disse que “Gerson não foi pego fazendo fraude”.

A reportagem entrou em contato com o advogado de outro suspeito, mas este não retornou até o momento.

