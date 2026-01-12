Santos é condenado por dívida de João Basso e corre risco de sofrer transfer ban

O clube agora tem um prazo de 45 dias para quitar a pendência de 2,6 milhões de euros

João Basso, zagueiro do Santos (Raul Baretta/Santos FC)

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) condenou o Santos pela dívida na contratação do zagueiro João Basso nesta segunda-feira. O clube agora tem um prazo de 45 dias para quitar a pendência de 2,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 16,5 milhões) junto ao Arouca, de Portugal, sob o risco e sofrer um novo transfer Ban. A ação não tem possibilidade de recurso.

O jogador desembarcou na Vila Belmiro em julho de 2023 e foi adquirido na gestão do então presidente Andrés Rueda. Atualmente, Basso está na reserva neste início de temporada com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

Dentro desse período de 45 dias, o Santos não está impedido de concretizar contratações ou inscrever novos atletas que cheguem à Vila Belmiro. Para que não tenha seu planejamento prejudicado, a diretoria agora trabalha para sanar esse problema.

Em comunicado enviado ao GE o Santos lamentou o fato e disse que as ações das gestões anteriores acabam prejudicando o trabalho da atual diretoria de tentar organizar a saúde financeira da agremiação.

"Mais um exemplo de "herança maldita" de gestões passadas que tumultuam e dificultam demais o trabalho de reorganização realizado pela atual diretoria. Independentemente de todas essas dificuldades, o trabalho seguirá firme", conclui a nota.

Após estrear com uma importante vitória de 2 a 1 sobre o Novorizontino na primeira rodada do Campeonato Paulista, o Santos volta a campo nesta quarta-feira e terá uma parada complicada fora de casa. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda terá pela frente o Palmeiras na Arena Barueri.