Quatro pessoas são presas por tentativa de fraude em concurso, diz prefeitura de Paulista

A informação foi repassada pela administração municipal, nesta segunda (12), um dia após a realização das provas. todos os quatro suspeitos, sendo dois deles candidatos que realizaram a prova, utilizaram pontos eletrônicos para tentar fraudar o concurso.

Prefeitura de Paulista (Foto: Juan Marvin/Divulgação)

Quatro pessoas foram presas em flagrante por tentativa de fraude em um concurso realizado pela Prefeitura de Paulista, no Grande Recife.

A informação foi repassada pela administração municipal, nesta segunda (12), um dia após a realização das provas.

A ação aconteceu durante a aplicação das provas para as cargas da Guarda Civil Municipal (GCM) e Agente Municipal de Trânsito.

As provas foram realizadas em dois turnos, sendo pela manhã para o cargueiro da Guarda Civil Municipal e à tarde para o Agente de Trânsito.

A operação de segurança contornou a atuação conjunta da Secretaria de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil, Comissão do Concurso e da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), da Polícia Civil de Pernambuco.

Por meio de nota, a prefeitura de Paulista disse que a ação integrada foi fundamental para garantir a lisura do certo.

"Tivemos uma operação em conjunto entre várias secretarias e a DRACO, que já vinha investigando uma quadrilha. Conseguimos identificar e dissuadir os envolvidos, garantindo mais transparência e segurança ao concurso", afirmou o secretário Ricardo Medeiros.

As prisões

Ainda segundo a prefeitura, foram registradas quatro prisões em flagrante, sendo três durante a aplicação das provas no período da manhã e uma no turno da tarde.

As ocorrências aconteceram em quatro unidades de ensino diferentes, localizadas em duas escolas no município de Abreu e Lima, uma em Igarassu e uma em Paulista, próximo ao terminal de ônibus da linha Pau Amarelo.

Segundo a prefeitura, todos os quatro suspeitos, sendo dois deles candidatos que realizaram a prova, utilizaram pontos eletrônicos para tentar fraudar o concurso.

De acordo com o secretário Ricardo Medeiros, os quatro detidos atuaram de forma articulada.

"Todos os presos estavam trabalhando em conjunto e faziam parte do mesmo esquema. A comprovação desse envolvimento cabe agora à DRACO, que dará continuidade às investigações", afirmou.

Ricardo Medeiros destacou ainda que o treinamento e os protocolos adotados pelo IGEDUC foram decisivos para a detecção das irregularidades.

“Foram utilizados equipamentos de alta frequência, detectores de metais e realizaram revistas rigorosas na entrada das escolas, no acesso aos banheiros e também inspeções visuais, especialmente nos ouvidos, para identificar possíveis pontos eletrônicos”, explicou.

Segundo o secretário, a investigação seguirá com a análise dos aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos apreendidos durante a operação. “A apuração continuará até o esclarecimento completo dos fatos, para que todos os responsáveis sejam identificados e punidos rigorosamente, conforme a lei”, completou.

O concurso

O concurso público do Município do Paulista é organizado pelo Instituto IGEDUC e oferece 120 vagas para os cargos da Guarda Civil Municipal e Agente Municipal de Trânsito.

A gestão municipal reforça que todas as etapas de certos critérios rigorosos de segurança e transparência, e que qualquer tentativa de irregularidade será tratada com o rigor da lei pelos órgãos competentes