BBB 26: após vencer Casa de Vidro, Marcel desiste do reality

O participante já tinha pensado em desistir do programa ainda na Casa de Vidro

Depois de ser selecionado pelo público para participar do BBB 26, Marcel optou por desistir do programa. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (12) pela colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias.

Durante a Casa de Vidro, Marcel já tinha pensado em desistir do reality, mas havia sido convencido por familiares a continuar no Big Brother Brasil.



Marcel é natural de Catanduva, no interior de São Paulo. Tem 35 anos e é advogado, mas começou a trabalhar aos 14 anos como entregador de jornal e depois como office boy para ajudar em casa.

A faculdade de Direito, que concluiu aos 23 anos, foi custeada por um amigo do pai. Atua em um escritório focado em ações trabalhistas, e, há um ano, voltou a morar na casa da família: