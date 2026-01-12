População saqueia botijões de gás após caminhão tombar no Recife: "motorista tá de boa?"
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, na BR-101, no Ibura, nesta segunda (12). Ele realizou teste do bafômetro, que não identificou ingestão de álcool. Ninguém ficou ferido
Publicado: 12/01/2026 às 15:48
Grupo saqueia carga de gás de cozinha no Recife. (Foto: Reprodução)
Um caminhão que transportava botijões de gás de cozinha tombou na BR-101, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, na manhã desta segunda-feira (12). A população saqueou parte da carga.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo. Ele realizou teste do bafômetro, que não identificou ingestão de álcool. Ninguém ficou ferido.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a população saqueando os botijões. "Cadê o motorista, tá de boa ele?", questiona um homem enquanto homens retiram a carga.
Além da PRF, a Polícia Militar também esteve no local.