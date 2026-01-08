Mutirão do Divórcio: saiba como se inscrever para sessões de conciliação

As atividades acontecerão entre os dias 27 e 30 de janeiro e de 2 a 6 de fevereiro de 2026. Inscrições vão até 26 de janeiro, das 8h às 13h30.

Martelo da Justiça beneficiou menor que ficou órfã depois da morte da mãe (Foto: Arquivo)

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Recife anunciou, nesta quinta (8), a realização de um Mutirão de Divórcios.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), são 120 sessões de conciliação disponíveis. A iniciativa, que busca ampliar o acesso da população a uma resolução mais ágil e humanizada das demandas familiares.

As atividades acontecerão entre os dias 27 e 30 de janeiro e de 2 a 6 de fevereiro de 2026, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na área central do Recife, ainda com a possibilidade de audiência pela internet.

O período de inscrições segue aberto até o dia 26 de janeiro, das 8h às 13h30.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente no Cejusc Recife, localizado no 5º andar da Ala Norte do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Avenida Desembargador Guerra Barreto, s/n, Joana Bezerra.

Os interessados também podem se inscrever por meio de uma solicitação formal enviada para o e-mail oficial do Cejusc: [email protected]

Para as inscrições, sejam elas remotas ou presenciais, é necessário que ao menos uma das partes envolvidas comprove residência no Recife e que ambas apresentem a seguinte documentação:

RG e CPF;

Comprovante de residência;

Certidão de casamento;

Certidões de nascimento dos filhos (se houver);

Documentos comprobatórios dos bens (se houver);

Telefone com WhatsApp.

