Turista da Bahia é baleada no ombro, em corrida por aplicativo com a família, na Avenida Recife

A família havia acabado de chegar ao Recife e seguia para o bairro do Pixete, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana, quando foram surpreendidos pela dupla de criminosos

Tentativa de homicídio deixa turista baleada durante corrida por aplicativo na Avenida Recife (reprodução/Tv Guararapes)

Uma turista da Bahia, de 22 anos, foi baleada no ombro, na madrugada desta segunda-feira (12), quando viajava em um carro por aplicativo pela Avenida Recife, na Zona Sul da capital pernambucana.

Segundo as informações, a vítima havia acabado de sair do Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto freyre/Guararapes, na Imbiribeira, com o marido, de 36 anos, e o filho do casal, um bebê de sete meses.



Segundo o motorista por aplicativo, de 33 anos, em entrevista a TV Guararapes, essa era a última corrida da noite. Ele havia pegado a família no aeroporto e seguia em direção ao bairro do Pixete, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana, quando, ao passar pela Avenida Recife, foi surpreendido por outro veículo.

De acordo com os relatos, duas pessoas estavam no carro suspeito. Após emparelhar com o veículo das vítimas, os ocupantes começaram a atirar. O automóvel foi atingido por pelo menos cinco disparos.

A mulher foi baleada no ombro e socorrida para uma unidade de saúde. O motorista, o marido da vítima e o bebê não ficaram feridos.

A Políca Civil investiga o caso como tentagtiva de homicídio.

Em nota, Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "As investigações foram inciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso", destacou a corporação.