SDS lamenta morte de soldado da PM em acidente de trânsito no Recife

O sinistro aconteceu na madrugada desta segunda-feira (12), no cruzamento das ruas São Miguel e Quitério Inácio de Melo, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife.

SDS diz lamentar morte de soldado da PM em sinistro de trânsito no Recife (Divulgação)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) lamentou a morte de uma soldado da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), de 28 anos, vítima de um acidente de trânsito envolvendo uma viatura policial na madrugada desta segunda-feira (12), no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife.

De acordo com a SDS, a PM foi acionada para atender à ocorrência registrada no cruzamento das ruas São Miguel e Quitério Inácio de Melo, nas proximidades do Departamento de Repressão ao Patrimônio (Depatri). A viatura realizava patrulhamento de rotina e era ocupada por dois policiais militares.

Com o impacto, a soldado, que estava no banco do carona, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O condutor da viatura, também soldado da PM, ficou gravemente ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Restauração, onde permanece internado. Segundo a SDS, o militar estava devidamente habilitado e regular para a condução do veículo oficial.

O sinistro também envolveu um carro de passeio. O motorista sofreu ferimentos leves e permaneceu no local. O atendimento às vítimas foi realizado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Viaturas do 12º BPM prestaram apoio na ocorrência, e o Batalhão de Polícia de Trânsito foi acionado para os procedimentos cabíveis.

O corpo da policial foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) nas primeiras horas da manhã. A Polícia Civil registrou o caso na Central de Plantões da Capital e instaurou inquérito, que será conduzido pela Delegacia de Delitos de Trânsito.

