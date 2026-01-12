Segundo o representante dos carroceiros, Eklesiartes da Silva, o protesto seguirá até a Defensoria Pública de Pernambuco, onde será entregue uma "denúncia de exclusão social"

Carroceiros se reúnem para iniciar protesto contra lei que proíbe veículos de tração animal no Recife (Foto: Marina Torres)

Dezenas de carroceiros estão reunidos nesta segunda-feira (12) na Rua Aparecida de Minas, no bairro do Bongi, da Zona Oeste no Recife, para iniciar protesto contra lei que irá proibir veículos de tração animal de circular na capital pernambucana a partir do dia 31 de janeiro.

Os carroceiros irão seguir até a Defensoria Pública de Pernambuco, localizado na Av. Conde da Boa Vista, na área central do Recife. A previsão é que o ato inicie por volta das 10h30.

De acordo com o representante dos carroceiros, Eklesiartes da Silva, será entregue uma “denúncia de exclusão social”.

“ Nessa manifestação de hoje iremos fazer uma denúncia formal a respeito da exclusão social que a Prefeitura do Recife está cometendo junto a classe de carroceiros, criadores, artesões e demais pessoas que trabalham com animais”, explicou.

Ainda segundo as informações, os carroceiros pretendem ir também na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Pernambuco), na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe)

Os carroceiros garantiram que não haverá interdição de vias com queima de pneus como aconteceu em atos anteriores.



Esse é o quinto ato, primeiro de 2026, em menos de um ano. No último protesto, realizado no dia 17 de novembro, houve uma reunião com representantes do poder legislativo do Recife.

Na ocasião, o vereador Rodrigo Coutinho (Republicanos) propôs três iniciativa que envolvia criação de um espaço de convivência entre os cavalos entregues e os carroceiros até a mudança das bicicletas elétricas, que serão entregues aos priori etários dos animais que entregarem os animais, por motos de baixa cilindrada.

Até o momento, de acordo com a Prefeitura do Recife, quem cumprir os requisitos estabelecidos poderá receber indenização pela entrega voluntária do cavalo e da carroça no valor de R$ 1,2 mil para cada animal e cada veículo entregue. Também estão previstas a entrega das bicicletas elétricas, que custarão aos carroceiros 60 parcelas de R$ 100.