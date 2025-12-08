Prefeitura do Recife encerra segunda rodada do censo dos carroceiros nesta quarta (10)

Quem cumprir os requisitos estabelecidos poderá receber indenização pela entrega voluntária do cavalo e da carroça no valor de R$ 1,2 mil para cada animal e cada veículo entregue

Segundo a lei, os proprietários que entregarem apenas o veículo de tração animal, sem o respectivo animal de tração, não receberam a indenização. (Foto: Melissa Fernandes/DP Foto)

Carroceiros, condutores de veículos de tração animal, que ainda não participaram do censo têm até esta quarta-feira (10) para realizar o cadastro. A ação é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais e da Secretaria de Planejamento e Gestão, com o objetivo de identificar os tutores e mapear a quantidade de cavalos e carroças na cidade.

Nesta terça (9) e quarta (10), equipes técnicas estarão no bairro do Ibura, das 8h às 12h, para atender os carroceiros. O cadastramento é obrigatório para quem deseja ter acesso aos benefícios do Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal.

A iniciativa busca garantir uma transição segura para os carroceiros e apoiar sua reinserção no mercado de trabalho, já que o uso de tração animal será totalmente proibido no Recife a partir de 31 de janeiro de 2026.

O programa também oferece acesso a cursos de capacitação e incentivo ao empreendedorismo, com mais de 60 opções de qualificação, incluindo eletricista residencial, mecânico de ar-condicionado e cabeleireiro básico.

Como realizar o cadastro

Para se cadastrar, os condutores devem apresentar documento de identificação e comprovante de residência com CEP do Recife. Durante o procedimento, tanto o cavalo quanto a carroça são identificados: o animal recebe um chip subcutâneo e o veículo, um adesivo resistente à água. O censo já percorreu bairros como Arruda, Joana Bezerra, Dois Irmãos, Várzea e Mustardinha.

Após o cadastro, os participantes serão convocados para validar as informações prestadas. Quem cumprir os requisitos estabelecidos poderá receber indenização pela entrega voluntária do cavalo e da carroça — no valor de R$ 1,2 mil para cada animal e cada veículo entregue.

Pagamentos já começaram

A Prefeitura do Recife iniciou o pagamento das indenizações aos condutores cadastrados na primeira rodada, realizada em junho. Seis trabalhadores aderiram voluntariamente, entregando seis cavalos e cinco carroças. Cada um recebeu R$ 1,2 mil pela entrega do animal e o mesmo valor por cada carroça.

Além disso, foram encaminhados para vagas na limpeza urbana e tiveram acesso a crédito para compra de bicicletas elétricas, conforme a escolha individual.