Protesto de carroceiros avança rumo à Prefeitura do Recife

Na tarde desta segunda-feira (17), os carroceiros do Recife saíram da Câmara de Vereadores e seguem em direção à Prefeitura do Recife (PCR) neste momento. Uma barricada foi montada pela Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) para impedir que os manifestantes avancem e conta com o apoio do Grupamento Tático Operacional da Guarda Civil Municipal do Recife (GTO Recife).

Ainda pela manhã, o grupo havia chegado à Câmara após realizar uma passeata para protestar contra a lei que proibirá o uso de veículos de tração animal na capital a partir de 31 de janeiro de 2026.

Os manifestantes saíram da Rua Aparecida de Minas, no bairro do Bongi, Zona Oeste, onde ocorreu a concentração do ato. Por volta das 11h, ao chegarem à Câmara do Recife, cinco representantes da categoria foram recebidos e seguiram para uma reunião com vereadores, na tentativa de abrir diálogo sobre a regulamentação da lei.

Reivindicações

A principal reivindicação dos carroceiros é que o valor de indenização previsto pela Prefeitura do Recife, de R$1,2 mil por cavalo e por carroça, não é suficiente. Eles alegam que não há diálogo com a gestão municipal.

“Estamos fazendo essa manifestação por conta da falta de diálogo da prefeitura junto com a classe, porque vale salientar que não é só o carroceiro que tá sendo prejudicado com essa lei arbitrária, tem várias outras pessoas que dependem do animal”, destacou Eklesiartes da Silva, um dos representantes dos carroceiros.

Cadastro

As manifestações coincidem com o início do novo censo dos condutores de tração animal da Prefeitura do Recife. A nova etapa de cadastro vai desta segunda (17) até o dia 10 de dezembro.

Segundo a gestão municipal, o cadastro, que tem o objetivo de identificar tutores e mapear a quantidade de cavalos e carroças, é obrigatório para que os carroceiros possam ter acesso aos benefícios do Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal, que prevê a proibição completa da atividade em 31 de janeiro de 2026.

Quem atender aos requisitos poderá receber indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça, no valor de R$ 1,2 mil por unidade. Na primeira fase do programa, apenas seis dos 32 condutores cadastrados receberam indenização de R$ 1,2 mil por cada cavalo e carroça, o que totalizou em seis cavalos e cinco carroças.

Eles também foram encaminhados para vagas de emprego na limpeza urbana, tiveram acesso a microcrédito e receberam bicicletas elétricas. Apesar disso, os manifestantes alegam que terão 60 parcelas de R$100 por cada bicicleta.

O que diz a Prefeitura

Diante do protesto dos carroceiros, realizado nesta segunda (17), no Recife, a prefeitura da capital disse que começou uma ação para retirada dos veículos de tração animal da cidade.

Por meio de nota, a administração municipal informou que o programa prevê a “retirada gradual” dos veículos, o pagamento de indenizações e a concessão de benefícios pela entrega voluntária de cavalos e carroças.

“Neste mês de novembro, a gestão municipal já indenizou um primeiro grupo de carroceiros, além de destinar crédito para a compra de bicicletas elétricas e vagas de emprego na limpeza urbana da cidade. Os benefícios são concedidos conforme a escolha de cada condutor”, informou.

Ainda segundo a prefeitura, os carroceiros que foram beneficiados participaram do primeiro ciclo do censo, realizado em junho.

Nesta terça (18), a gestão municipal iniciará uma nova rodada de cadastramento, a fim de ampliar a participação de condutores e encaminhá-los aos benefícios do programa.