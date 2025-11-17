Protesto de carroceiros: vereadores sugerem espaço para cavalos e investigação de maus-tratos

Após o protesto, nesta segunda (17), participaram do encontro os vereadores Rodrigo Coutinho (Republicanos), da base do prefeito João Campos (PSB), e Eduardo Moura (Novo), da oposição, além do representante dos carroceiros, Eklesiartes da Silva

Vereadores do Recife se reuniram com representantes dos carroceiros, após o protesto desta segunda (17) (Rafael Vieira/DP)

Após o protesto, que fechou ruas do Centro, uma comissão dos carroceiros foi recebida, no início da tarde desta segunda (17), na Câmara de Vereadores do Recife.

Participaram do encontro os vereadores Rodrigo Coutinho (Republicanos), da base do prefeito João Campos (PSB), e Eduardo Moura (Novo), da oposição, além do representante dos carroceiros, Eklesiartes da Silva.

O vereador Rodrigo Coutinho levou três propostas para a reunião. A primeira delas diz respeito à criação de um espaço para onde os cavalos sejam levados e possam conviver com os carroceiros, garantindo a manutenção do vínculo afetivo entre o animal e seu tutor.

A segunda proposição do parlamentar trata da colocação dos cavalos à disposição de programas de equoterapia, que ajudam, principalmente, crianças, inclusive no futuro Hospital da Criança do Recife.

Por fim, Coutinho sugeriu substituir os cavalos nos veículos de tração. A ideia é que a Prefeitura ofereça motos de baixa cilindrada, em troca das bicicletas que estão sendo negociadas atualmente, a um custo de 60 parcelas de R$ 100.

Após a reunião, o vereador Eduardo Moura informou que fará uma inspeção no centro de Vigilância Animal (CVA), ainda nesta semana.

A meta é checar as condições em que os animais estão sendo mantidos, conversar com servidores e analisar informações de supostos maus-tratos aos animais, denunciadas pelos carroceiros. .

O vereador do Novo disse também que pretende levar essas denúncias ao Ministério Público de Pernambuco.

Moura se comprometeu a reunir todo o material entregue pelos carroceiros, protocolar o caso no MPPE e solicitar acompanhamento direto do órgão.

O terceiro ponto discutido envolveu uma denúncia de “ilegalidade na comercialização de animais apreendidos”.

Durante a reunião, o representante dos carroceiros, Eklesiartes da Silva, relatou que a categoria vem enfrentando dificuldades para continuar trabalhando após o início das apreensões de cavalos.

Segundo ele, há indícios de que os animais estão sendo levados para um local sem estrutura adequada, com registros de cavalos doentes e em situação de sofrimento, o que tem gerado preocupação entre os trabalhadores.

Eklesiartes também apontou falta de transparência sobre o destino dos animais recolhidos.

De acordo com ele, há relatos de cavalos que desaparecem após a apreensão, outros que teriam sido vendidos e alguns que teriam sido sacrificados sem justificativa.

Outro ponto detalhado pelo representante da categoria foi a proposta de substituição das carroças por bicicletas avaliadas em cerca de R$ 6 mil.

A categoria considera a alternativa inviável, por entender que o modelo não garante condições mínimas para manutenção do sustento das famílias que sobrevivem do trabalho de tração animal.