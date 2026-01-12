Jovem é assassinada a tiros e mãe fica ferida no Agreste de Pernambuco

Namorado da vítima é apontado como principal suspeito, segundo a polícia; o crime aconteceu na tarde deste domingo (11), no bairro do Cruzeiro, em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Uma jovem de 19 anos foi morta a tiros na tarde de domingo (11), no bairro do Cruzeiro, em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu em via pública e é investigado como feminicídio. A vítima foi identificada apenas como Crislayne.

Segundo informações, durante o ataque, a mãe da jovem também foi atingida pelos disparos. Ela recebeu atendimento inicial no hospital do município e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru.

De acordo com informações preliminares da polícia, o principal suspeito é o ex-companheiro da adolescente, identificado como Matheus. Ele teria chegado no local em uma motocicleta e efetuou os disparos.

A motivação estaria relacionada à não aceitação do término do relacionamento. Após realizar o crime, o suspeito fugiu e até o momento não foi localizado.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade da Divisão de Homicídios do Agreste , em Caruaru. “As diligências foram iniciadas de imediato e continuam até o esclarecimento total do crime”, destacou.







Pernambuco em alta

Pernambuco registrou aumento nos casos de feminicídio em 2025. Dados da Secretaria de Defesa Social (SDS) apontam 88 mulheres assassinadas em crimes classificados como feminicídio, alta de 15,7% em relação a 2024, quando foram contabilizados 76 casos.

Nos anos anteriores, os registros foram de aproximadamente 75 casos em 2020, 87 em 2021, 72 em 2022 e 83 em 2023.

Mesmo com o crescimento desse tipo de crime, o estado encerrou 2025 com a menor taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) por 100 mil habitantes desde 2004. O índice ficou em 32,7. Em comparação com 2024, houve redução de 9,5% nas MVIs, o equivalente a 330 mortes a menos. O maior índice da série histórica foi registrado em 2017, com taxa de 57,1.

A SDS informou ainda que, entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, foram apreendidas 18.342 armas de fogo em Pernambuco. A secretaria também destacou operações integradas em áreas de divisa com outros estados do Nordeste.

Segundo o governo estadual, o efetivo da segurança pública está em processo de reforço, com previsão de mais de sete mil novos profissionais até dezembro de 2026. Até o momento, 3.183 agentes já foram formados e mais de 3.400 seguem em formação.