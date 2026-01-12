PM morre e outro fica ferido após viatura capotar e colidir com veículo, no Recife

O acidente aconteceu na madrugada desta segunda (12), no cruzamento entre as ruas São Miguel e Quitério Inácio de Melo

Acidente de trânsito envolvendo uma viatura da PM deixa uma policial morte e outro ferido, no Recife (Reprodução/TV Guararapes)

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Polícia militar de Pernambuco deixou uma policial morta e outro ferido, na madrugada desta segunda (12), em Afogados, na Zona Oeste do Recife.

Segundo informações, o carro onde estavam os policiais capotou e bateu em outro veículo, uma Spin prata.

O sinistro aconteceu no cruzamento da Rua São Miguel com a Rua Quitério Inácio de Melo, que fica nas proximidades da ponte da Lagoa do Araçá.

A viatura ficou destruída com o impacto da batida e foi parar entre um poste de energia elétrica e o muro de uma igreja evangélica.

Testemunhas contaram que o sinistro foi registrado por volta das 2h40 da madrugada.

Os policiais que estavam na viatura ficaram presos entre as ferragens. Os bombeiros usaram equipamentos para retirar as vítimas.



O trânsito ficou complicado na área.

