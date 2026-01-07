Homem fica ferido em confronto com PM e é preso na BR-101; ele é suspeito de balear outro policial

O caso aconteceu durante uma tentativa de assalto frustrada noite desta terça-feira (6), na BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife

Caso ocorreu no bairro do Fosfato, em Abreu e Lima. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um suspeito baleado e preso durante uma troca de tiros na noite de terça-feira (6), na BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, é investigado por envolvimento na ocorrência em que um policial militar foi baleado no rosto, registrado em 19 de dezembro de 2025 no município. O caso aconteceu durante uma tentativa de assalto frustrada.

De acordo com o Major Gleidson Gonçalves, subcomandante da Rádio Patrulha, em entrevista a TV Gurarapes, uma equipe realizava patrulhamento quando flagrou dois homens em uma motocicleta praticando um assalto contra um motociclista. Ao perceber a aproximação dos policiais, o garupa atirou contra o efetivo, que revidou.

Durante a troca de tiros, o suspeito foi atingido, detido e encaminhado sob custódia para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. O comparsa conseguiu fugir com a motocicleta. A vítima do assalto não ficou ferida e conseguiu deixar o local em segurança.

Com o homem, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com cinco munições. Após o atendimento médico, a ocorrência será apresentada à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e pela apuração do possível vínculo do suspeito com o ataque ao policial militar baleado no rosto no dia 20 de dezembro.

Relembre o caso

De acordo com as informações, o caso foi registrado na quinta-feira (19) de dezembro de 2025, Na ocasião um policial militar foi baleado no rosto durante uma abordagem no bairro do Fosfato, em Abreu e Lima. Dois homens foram presos e um adolescente apreendido.

O PM foi identificado como Pedro Ferreira da Silva Neto, de 27 anos. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu, na RMR, e em seguida, transferido ao Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, com apoio de helicóptero do Grupamento Tático Aéreo. De acordo com a PM, ele se encontra estável no hospital.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu 29 papelotes de maconha e seis porções maiores da droga, além de 24 pedras de crack, três armas brancas, um rádio comunicador, três celulares e balança de precisão.

O caso foi encaminhado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, para o início das investigações.

Estado de saúde

O soldado da Polícia Militar de Pernambuco recebeu alta médica na última sexta-feira (2), após passar cerca de duas semanas internado em decorrência de um atentado sofrido durante o serviço, no município de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

