PM da reserva luta com assaltante em loja de posto de combustíveis e fica ferido no Recife
Registrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial, a ação do assaltante ocorreu na segunda (5) e ganhou as redes sociais nesta quarta (7). Segundo informações extraoficiais, arma foi roubada
Publicado: 07/01/2026 às 13:14
Assalto em loja de posto teve luta corporal (Redes Sociais )
Um policial militar da reserva ficou ferido ao entrar em luta corporal com um assaltante, durante uma ação criminosa, em um posto de combustíveis na Ilha do leite, na área central do Recife.
Registrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial, a ação do assaltante ocorreu na segunda (5) e ganhou as redes sociais nesta quarta (7).
Nas imagens, é possível observar o momento em que o policial luta com o assaltante, no chão da loja de conveniência.
Segundo informações extraoficiais, o PM da reserva teve a arma roubada.
Por meio de nota, a PM informou que o caso foi registrado pelo 16º Batalhão.
“Um policial militar da reserva foi vítima de um roubo. Durante o ocorrido, o policial resistiu à ação dos criminosos e, em decorrência da luta corporal, sofreu uma torção no pé”, disse a nota.
Ainda segundo a PM, ele foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico e aguarda cirurgia.
“Os suspeitos ainda não foram localizados. As investigações estão em andamento na busca dos suspeitos acrescentou a corporação.