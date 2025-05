Turista é mordida na mão por tubarão-lixa durante mergulho em Fernando de Noronha

A jovem ficou com um ferimento na mão esquerda precisou de atendimento médico

O tubarão-lixa não representa ameaça para o ser humano/Foto: Pixabay

Uma turista de 22 anos natural de São Paulo sofreu um incidente com um tubarão em Fernando de Noronha nesta quinta-feira (24). A jovem foi morrida na mão esquerda pelo animal e precisou de atendimento médico no Hospital São Lucas, apesar do ferimento não ser grave.





O caso está sob investigação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que informou que a espécie envolvida no incidente trata-se de um tubarão-lixa. O encontro entre a turista e o animal ocorreu nas proximidades da Associação Noronhense de Pescadores (Anpesca), localizada na região do Porto de Santo Antônio.





A mulher estaria realizando um mergulho com um guia quando foi surpreendida pela ação do tubarão. “A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à unidade de saúde. Após atendimento médico, foi liberada. O ferimento não necessitou de sutura", diz a nota.





Diante do fato, o ICMBio começou uma investigação para apurar se houve alimentação irregular dos animais na localidade. O Admnistração da Ilha e o ICMBIO ressaltaramn que "alimentar animais silvestres é uma infração ambiental, passível de multa e apreensão da embarcação utilizada no cometimento da infração".





Apesar do nome, os tubarões-lixa são considerados animais tranquilos e não costumam atacar os seres humanos. Eles não são capazes de causar ferimentos graves como os vistos no Recife. Ainda assim, eles podem se tornar agressivos se se sentirem ameaçados. O nome da espécie vem do grego e significa boca articulada.





Caso recente





Em novembro de 2024, uma turista de 46 anos, natural do Mato Grosso, precisou ser socorrida após ser mordida por um tubarão na Praia do Porto, em Fernando de Noronha. A mulher estava nadando na Praia do Porto, sem snorkel, próximo a uma embarcação onde estavam vários tubarões-lixa, quando recebeu uma mordida na parte superior e lateral do fêmur. Ela contou que acabou encostando em um dos tubarões e foi mordida.





O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões de Pernambuco (Cemit) alerta que as pessoas não se aproximem dos animais intencionalmente, visto que são espécies silvestres, que podem tentar se defender, podendo causar ferimentos.