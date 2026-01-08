SESI-PE oferece 300 vagas em cursos gratuitos; inscrições vão até 31 de janeiro

Os cursos profissionais gratuitos, que terão aulas online, são para as formações de "Habilidades para Falar em Público" e "Satisfação do Cliente"

Para participar das formações, é necessário ter no mínimo 16 anos, acesso à internet, e-mail e conhecimentos básicos de informática. (Foto: Divulgação / SESI-PE)

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) está com inscrições abertas para 300 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional online. As oportunidades são para as formações de “Habilidades para Falar em Público” e “Satisfação do Cliente”.

As inscrições, que podem ser feitas na seção “Educação Continuada” do site do SESI-PE, seguem até o dia 31 de janeiro, ou enquanto houver vagas disponíveis. Para participar das formações, é necessário ter no mínimo 16 anos, acesso à internet, e-mail e conhecimentos básicos de informática.

Após a realização da matrícula, o estudante terá um mês para terminar o curso desejado. Após a conclusão, o participantes deverá realizar uma avaliação na plataforma educacional e, ao atingir o mínimo de 70 pontos no exame, receberá o certificado.

O que é cada curso

No curso “Satisfação do Cliente”, que tem uma carga horária de 40h, os alunos irão obter conhecimentos com foco na satisfação do cliente, considerando que todo serviço e produto oferecido passa pela análise da clientela de uma empresa.

Entre os conteúdos trabalhados, estão: Conceito de cliente; Necessidades e desejos; Produtos ou serviços? Qual a diferença; Definindo a satisfação do cliente; Atendimento ao cliente; e Uso das ferramentas de marketing.

Já no curso “Habilidades para Falar em Público”, que tem carga horária de 8h, os estudantes irão desenvolver habilidades para apresentar projetos no ambiente de trabalho.

Os temas que serão desenvolvidos nas aulas são: Medo de falar em público; sintomas físicos e mentais negativos; Estratégias para aprender a lidar com a ansiedade; Expressão corporal; A mente e o medo; O poder do foco; Perda de controle; e Falar em público na empresa.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo 98151-8375 (WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected].