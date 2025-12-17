Menina de 10 anos morre durante excursão escolar em Ingazeira

Gabriela Silva estava em uma festa na Chácara Tropical e caiu na piscina do local

Menina morreu em confraternização em chácara (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma menina de 10 anos morreu na tarde desta quarta-feira (17) durante uma excursão escolar no município de Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. A vítima foi identificada inicialmente como Gabriela Silva e participava de uma confraternização de fim de ano em uma chácara com piscina, localizada no Sítio Macambira, na zona rural do município. A menina teria se afogado em uma piscina.

De acordo com informações preliminares, a criança integrava uma atividade promovida pela escola onde estudava, a Argemiro Ferreira Veras. Gabriela cursava o 5º ano e estava prevista para iniciar o 6º ano em 2026. O passeio acontecia na Chácara Tropical quando o incidente foi registrado.

Segundo relatos colhidos no local, a menina teria passado mal durante a atividade e, em seguida, caiu na piscina já desacordada. Há informações de que a vítima possuía histórico de crises convulsivas, hipótese que ainda será analisada pelas autoridades, sem confirmação, até o momento, de relação direta com a causa do afogamento.

Em nota, o 23º Batalhão da Polícia Militar informou que tomou conhecimento do caso por volta das 15h14, ao perceber uma movimentação atípica no Hospital Municipal de Ingazeira durante rondas ostensivas. No local, a equipe foi informada por funcionários da unidade de saúde que uma criança havia dado entrada já em óbito.

Ainda conforme a Polícia Militar, populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros à menina e realizou o encaminhamento ao hospital. Testemunhas relataram que a criança teria sofrido um mal súbito antes de cair na piscina.

O corpo da menina foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde passará por exames que devem esclarecer as circunstâncias da morte. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Ingazeira, que ficará responsável pela investigação do caso.



A escola onde a Gabriela estudava decretou luto e só retornará às atividades na segunda-feira (22).