Adolescente de 17 anos é arrastado de casa e morto em Vitória de Santo Antão; suspeito é preso

O caso aconteceu na área rural do município de Vitória de Santo Antão, no Agreste de Pernambuco, na terça-feira (6)

PCPE (Arquivo/DP)

Um adolescente de 17 anos que havia sido arrastado de dentro de casa por uma dupla de criminosos, foi encontrado morto a tiros dentro de uma residência na área rural de Vitória de Santo Antão, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (6). A vítima foi identificada pela mãe como Williams Marlon da Silva Lima. A motivação do crime, segundo a polícia, seria uma dívida no valor de R$300.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que um corpo estaria escondido em um imóvel no município. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a ocorrência.

Conforme a perícia, a vítima apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na região da cabeça, costas e no tórax. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Ainda segundo a polícia, o jovem havia desaparecido há alguns dias, quando teria sido arrastado de dentro de casa por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Ambos envolvidos são investigados por uma série de homicídios registrados na região.

Moradores informaram que o imóvel onde o corpo foi localizado era utilizado com frequência para o consumo de drogas.

Após diligências na área, os policiais localizaram um dos suspeitos identificado como Sérgio Vítor Oliveira Duarte da Silva, de 18 anos, que estaria escondido em uma casa. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o suspeito foi encaminhado à 17ª Delegacia de Homicídios do município. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Em seguida, ele foi transferido para o presídio do município.

