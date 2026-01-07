° / °
SERTÃO

PRF apreende 140 m³ de madeira ilegal em Salgueiro

A PRF ainda lavrou 16 autos de infração contra os envolvidos

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/01/2026 às 21:52

Madeira apreendida pela PRF no Sertão/Foto: PRF

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Sertão de Pernambuco resultou na apreensão de 140,4 metros cúbicos de madeira transportada de forma irregular. A ação aconteceu entre os dias 3 e 6 de janeiro, no município de Salgueiro, durante a Operação Sentinela, voltada ao combate a crimes ambientais.

A carga foi interceptada em cinco ocorrências distintas de transporte ilegal de madeira, identificadas durante fiscalizações realizadas por equipes do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais (GECAM). Segundo a PRF, os condutores não apresentaram a documentação exigida para comprovar a origem legal do material.

Além da madeira, oito veículos em situação irregular foram recolhidos e oito pessoas acabaram detidas em flagrante. Também foi registrado um caso de poluição ambiental por emissões veiculares fora dos padrões permitidos.

Ao longo da operação, os policiais lavraram 16 autos de infração e realizaram oito comandos de fiscalização com foco em crimes ambientais. Todo o material apreendido foi encaminhado aos órgãos competentes, que deverão definir o destino da madeira, incluindo a possibilidade de doação a instituições públicas ou sociais, conforme prevê a legislação ambiental.

