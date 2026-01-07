Observatório Astronômico do Alto da Sé promove programação gratuita de férias

Observatório Astronômico da Sé, em Olinda. (Divulgação.)

O Observatório Astronômico do Alto da Sé está promovendo o projeto “Férias nas estrelas”, oferecendo ao público atividades educativas, interativas e gratuitas voltadas à Astronomia. As ações acontecem até 1º de fevereiro, sempre das 16h às 20h, no espaço do observatório, em Olinda.

Durante todo o período, visitantes de todas as idades poderão participar de sessões de observação astronômica com telescópios, contemplando fenômenos como a Lua em diferentes fases, além da observação dos planetas Júpiter e Saturno. As atividades são conduzidas por monitores especializados, que orientam o público e explicam curiosidades científicas de forma acessível.

A programação inclui ainda experiências lúdicas e educativas, como a Trilha Astronômica, um jogo de tabuleiro em formato de amarelinha sobre os planetas do Sistema Solar. Além disso, há o CineAstro, com exibição ao ar livre de vídeos e animações sobre o universo e a atividade Conhecendo o Céu Noturno, que utiliza laser verde para identificar constelações visíveis no hemisfério sul.

Entre as oficinas, o público poderá participar da Construção de Relógio Solar, aprendendo como o Sol pode indicar as horas do dia, e da La Ursa Solar, que ensina a confeccionar uma máscara para observação segura do Sol.

Outra ação de destaque é Montando seu Equipamento Astronômico, que incentiva os visitantes a levarem seus próprios binóculos, lunetas ou telescópios para aprender a montar e utilizar os equipamentos corretamente.