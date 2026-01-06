Hemope lança campanha de doação de sangue para as férias

A ideia do Hemope é conscientizar a população sobre a importância de manter os estoques de sangue abastecidos, especialmente neste início de ano, período marcado pelo aumento das viagens e pela intensificação dos atendimentos hospitalares

O mÊs d ejunho é voltado para a conscientyização da doação de sangue (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

A Fundação Hemope deflagrou a primeira campanha de 2026 para conseguir doações de sangue. A iniciativa é chamada de “Doe Sangue nas Férias”.

A ideia é conscientizar a população sobre a importância de manter os estoques de sangue abastecidos, especialmente neste início de ano, período marcado pelo aumento das viagens e pela intensificação dos atendimentos hospitalares.



“Mesmo com as férias escolares e recessos profissionais, a necessidade por sangue é constante. O sangue doado para a Hemorrede ajuda a salvar vidas por todo o estado de Pernambuco, pois temos a missão de abastecer os hospitais estaduais”, afirma a presidente do Hemope, Raquel Santana.

A gestora também fez um convite para os jovens de 16 e 17 anos, que já podem doar, se estiverem acompanhados por um responsável legal.

“Esse é um gesto de cidadania, de empatia e de cuidado com o próximo. Começar a doar ainda jovem é também construir, desde cedo, uma cultura de solidariedade que salva vidas.”

Segundo a diretora de hemoterapia, Anna Fausta, o estoque de sangue do Hemope está crítico para todos os tipos sanguíneos. "A doação de sangue é fundamental neste momento para salvar vidas e manter os serviços de saúde funcionando”, alerta.

Quem pode doar

A doação é um gesto rápido, seguro e pode beneficiar até quatro pessoas.

Para doar sangue no Hemope, é importante estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam estar acompanhados de responsável legal; se for maior de 60, precisa ter feito a primeira doação antes dos 60 anos); pesar mais de 50 kg; estar descansado (mínimo de 6 horas de sono); ter se alimentado nas últimas 3 horas; não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. É necessário apresentar um documento oficial com foto, como RG ou CNH (original ou fotocópia autenticada).

Locais

No Recife, o Hemope funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30, na Rua Joaquim Nabuco, 171, no bairro das Graças. Os horários e endereços dos hemocentros de Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Ouricuri, Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada estão disponíveis no site e nas redes sociais da Fundação Hemope.