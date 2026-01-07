Entenda o que é intoxicação exógena, que causou morte de turista holandês

Esse tipo de intoxicação é reação nociva do organismo que pode ser causada pelo contato com a pele ou mucosa, inalação ou ingestão de substâncias químicas diversas; veja orientações de profisisonal da saúde

Samu (Divulgação/ Andréa Rêgo Barros/PCR)

Na noite da segunda-feira (5), um turista holandês identificado como Ivo Borst, de 45 anos, morreu após passar mal em um apartamento localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O homem estava hospedado no imóvel de amigos.

O holandês foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu durante o atendimento. A causa da morte teria sido uma “intoxicação exógena”.

Esse tipo de intoxicação é uma reação nociva do organismo que pode ser causada pelo contato com a pele ou mucosa, inalação ou ingestão de substâncias químicas diversas — como medicamentos, agrotóxicos, produtos de limpeza, drogas e venenos.

Alguns dos motivos mais comuns para uma intoxicação exógena seriam o uso excessivo ou inadequado de medicamentos, ingestão de alimentos estragados, inalação de produtos de limpeza, contato com plantas venenosas ou herbicidas.

"Intoxicação exógena é quando você fica intoxicado por uma substância externa do organismo, o que é muito abrangente. Quando uma pessoa está de ressaca, ela está com intoxicação exógena. As pessoas que morreram após ingerir bebidas adulteradas com metanol morreram por intoxicação exógena", explica o clínico geral Pedro Almeida, médico do Real Hospital Português.

O que fazer em casos de intoxicação exógena

De acordo com o profissional da saúde, a primeira coisa a se fazer ao se sentir mal é procurar o serviço de saúde o mais próximo possível do local da ocorrência.

Há também o Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX), localizado na Boa Vista, área central do Recife. "Você pode ir ao centro ou ligar, explicar o que aconteceu e eles podem te dar orientações gerais. É um serviço gratuito", orienta o médico.

Detalhes do caso

Ivo recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu durante o atendimento. O Samu informou que foi acionado às 18h08 da segunda (5) para atender uma ocorrência de “intoxicação exógena”, tipo de reação negativa do organismo causada pela entrada de substâncias químicas externas.

A Delegacia de Boa Viagem registrou o caso como “morte a esclarecer”, e a Polícia Civil de Pernambuco instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do óbito.