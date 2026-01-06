O que se sabe sobre morte de turista em restaurante em Porto de Galinhas

Empresário paulista Rafael Ventura Martins foi morto após discussão no Caldinho do Nenén, no domingo (4). Autoria e motivo ainda são desconhecidos

Rafael Ventura era natural de São Paulo (Reprodução)

O turista assassinado a tiros no domingo (4) na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, foi identificado pelas autoridades como Rafael Ventura Martins, de 32 anos. O caso é investigado pela 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios (15ª DPH) da Polícia Civil de Pernambuco.

Nascido em São Paulo capital, Rafael estava há uma semana em Pernambuco. Com ele, estavam a esposa, de 29 anos, e um casal de amigos.

Na noite do crime, eles estavam no Caldinho do Nenen, um bar na beira-mar de Porto. Ele deixa dois filhos.

Segundo informações preliminares, Rafael teria se desentendido com um amigo. Em seguida, um homem que estava em outra mesa teria se levantado e dado uma coronhada na vítima, efetuando dois disparos de arma de fogo.

Um dos tiros atingiu a cabeça de Rafael. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma tentativa de reanimação do turista, que morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o crime, segundo informações extraoficiais, o suspeito fugiu em um carro modelo VW Nivus, de cor azul. Até o momento, não há informações sobre o autor dos disparos.

Falta esclarecer

Nas investigações, a polícia deverá esclarecer algumas questões importantes sobre o caso. O crime teria sido praticado por um amigo da vítima? Qual a motivação? O crime teria sido praticado por ciúmes, como chegou a ser cogitado?

IML

Na segunda-feira (5), o corpo de Rafael foi liberado pela esposa e um amigo no Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

A liberação foi marcada pelo silêncio e forte comoção. A companheira dele chorava bastante.

Enquanto a assistência funerária realizava os trâmites para a retirada do corpo, a companheira de Rafael permaneceu sentada e visivelmente abalada, aproximando-se da recepção apenas quando solicitada para fornecer dados complementares.

Nem ela nem o amigo quiseram conversar com a reportagem.

Histórico criminal

O Diario de Pernambuco apurou, em sites do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que Rafael foi condenado a 1 ano, 5 meses e 23 dias de reclusão em regime aberto pelo crime de estelionato.

A pena foi substituída por sanções restritivas de direitos. Com isso, Rafael prestou 538 horas de serviços à comunidade em uma escola estadual de São Paulo.

Em decisão assinada em 24 de outubro de 2025, a juíza federal Andréia Moruzzi declarou extinta a punibilidade de Rafael. Segundo a magistrada, ele cumpriu integralmente as penas restritivas e pagou 43 dias-multa; por isso, teve seu processo arquivado.

Bar

Em nota divulgada em suas redes sociais, o bar Caldinho do Nenen, localizado na beira-mar da praia de Porto de Galinhas, afirma lamentar “profundamente” o ocorrido. No texto, o estabelecimento diz que, desde o primeiro momento, prestou o devido apoio e está colaborando com a polícia.