Turista morto em Porto de Galinhas foi baleado duas vezes, aponta boletim de ocorrência

Caso aconteceu no dia 4 de janeiro e a vítima, identificada como Rafael Ventura Martins, foi baleada no rosto

Rafael Ventura Martins, de 32 anos, morreu após recebr dois disparos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O turista paulista Rafael Ventura Martins, de 32 anos, assassinado a tiros dentro de um restaurante em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, foi atingido por dois disparos. Segundo o boletim de ocorrência , o autor do crime já chegou ao local atirando. As informações são do G1.

Segundo o registro policial, Rafael estava acompanhado da companheira e de outro casal no restaurante Caldinho do Nenen, na noite do domingo (4), quando um homem se aproximou e efetuou os disparos contra a vítima.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento logo após o ataque, com clientes tentando prestar socorro ao homem, que caiu próximo a uma mesa. Em um dos vídeos, um homem realiza massagem cardíaca enquanto uma mulher, com a roupa manchada de sangue, acompanha o procedimento. Rafael, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um dos tiros atingiu o rosto da vítima.

Inicialmente, circulou a informação de que o crime teria ocorrido após uma discussão motivada por ciúmes, mas o boletim de ocorrência não menciona qualquer desentendimento prévio entre a vítima e o autor dos disparos.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso como homicídio e que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável. A corporação não divulgou detalhes sobre a motivação.

O restaurante Caldinho do Nenen também se manifestou por meio de comunicado publicado nas redes sociais. O estabelecimento confirmou o “episódio de violência envolvendo clientes”, lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à vítima, aos familiares e aos demais envolvidos.

Ainda segundo a nota, a equipe do restaurante afirmou que prestou apoio desde o primeiro momento e que está colaborando com as autoridades, além de reforçar o compromisso com a segurança, o respeito à vida e o bem-estar de todos.

