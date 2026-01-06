Turista holandês morre intoxicado no Recife

O turista estava em um apartamento localizado em Boa Viagem, na Zona Sul, com amigos

O Samu foi acionado para a ocorrência, mas o homem já havia falecido (Divulgação/ Andréa Rêgo Barros/PCR)

Um turista holandês identificado como Ivo Borst, de 45 anos, morreu após passar mal em um apartamento localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na noite de segunda-feira (5). Ele estava hospedado no imóvel, que pertence a amigos.

O holandês chegou a receber os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu durante o atendimento. O Samu informou que foi acionado às 18h08 para atender uma ocorrência de “intoxicação exógena”, tipo de reação negativa do organismo causada pela entrada de substâncias químicas externas.

O caso foi registrado pela Delegacia de Boa Viagem como “morte a esclarecer”. A Polícia Civil informou que as investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso.

