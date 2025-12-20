Policial é baleado no rosto e suspeitos são presos em Abreu e Lima

Caso ocorreu no bairro do Fosfato, em Abreu e Lima. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um policial militar foi baleado no rosto durante abordagem no bairro do Fosfato, em Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife (RMR). Dois homens foram presos e um adolescente apreendido.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe do 17º Batalhão realizava uma abordagem quando foi alvo de disparos de arma de fogo. Os policias também atiraram contra os suspeitos.

Identificado como Pedro Ferreira da Silva Neto, o policial ferido foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu, na RMR, e depois transferido ao Hospital da Restauração (HR), no Recife, com apoio de helicóptero do Grupamento Tático Aéreo. De acordo com a PM, ele se encontra estável no hospital.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu 29 papelotes e maconha e seis porções maiores da droga, além de 24 pedras de crack, três armas brancas, um rádio comunicador, três celulares e balança de precisão.

O caso foi encaminhado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, para o início das investigações. A Polícia Civil não se posicionou sobre o caso até o momento.