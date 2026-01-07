Carro capota, vai parar a 120 metros de distância e deixa dois feridos na BR-232

O sinistro aconteceu na madrugada desta quarta-feira (7), na BR-232, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

Capotamento de carro por cerca de 120 metros deixa dois feridos na BR-232 (Ascom/PRF)

Duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar e se "arrastar" por cerca de 120 metros, na madrugada desta quarta-feira (7), na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O acidente aconteceu por volta das 3h20, no quilômetro 9 da rodovia, no sentido Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, que atravessou o canteiro central e parou sobre o meio-fio da pista contrária, no sentido interior.

O condutor e o passageiro ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para uma unidade de saúde do local. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista realizou o teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool.

