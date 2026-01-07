° / °
Vida Urbana
Violência

Homem tem casa invadida por 5 encapuzados e é morto a tiros em Olinda

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (7), na Travessa Batalha do Tuiuti, no bairro de Ouro Preto, zona rural de Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/01/2026 às 07:46

Homem é assassinado a tiros dentro de casa em Olinda, nesta quarta-feira (7) /Reprodução/Tv Guararapes

Um homem de 25 anos, foi assassinado dentro de casa na manhã desta quarta-feira (7), na Travessa Batalha do Tuiuti, no bairro de Ouro Preto, zona rural de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima, que ainda não teve a identidade nem a idade reveladas, estava dentro de casa quando cinco homens encapuzados chegaram ao local em um carro.

Após desembarcarem, os suspeitos invadiram a residência. O homem tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi alcançado e morto pelos criminosos.

Os criminosos fugiram do local e até o momento não foram localizados.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco isolaram o local para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC).

A motivação do crime ainda está sendo investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a PCPE informou que um inquérito foi instaurado.

