IPTU 2026: Prefeitura de Olinda oferece descontos de até 30% para pagamento em cota única

Contribuintes adimplentes terão até 30% de desconto e imposto poderá ser parcelado em até dez vezes

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria da Fazenda, tornou público o calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2026. De acordo com a gestão municipal, o vencimento da cota única e da primeira parcela está marcado para o dia 10 de fevereiro.

Os contribuintes já podem acessar o carnê do IPTU pelo Portal do Contribuinte ou retirá-lo presencialmente na Secretaria da Fazenda. A administração municipal informou ainda que a versão impressa está sendo distribuída e será entregue nos endereços cadastrados pelos Correios.

Descontos de 10% a 30%

Para este ano, quem estiver em dia com o município poderá obter 30% de desconto no pagamento em cota única ou 10% de abatimento caso opte pelo parcelamento. Já os contribuintes inadimplentes terão direito a 10% de desconto apenas na opção de pagamento à vista.

O imposto poderá ser parcelado em até dez vezes, conforme o valor lançado, com vencimentos sempre no dia 10 de cada mês, entre fevereiro e novembro de 2026. No carnê, constam duas cobranças: o IPTU e a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD).

Segundo a Prefeitura, os valores do IPTU 2026 foram reajustados com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que ficou em 4,68%, conforme prevê a legislação municipal. A gestão também orienta os contribuintes a manterem os dados cadastrais atualizados para evitar problemas no recebimento do carnê.

Em caso de dúvidas, necessidade de esclarecimentos ou contestação do lançamento, o atendimento está disponível na Gerência de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria da Fazenda, localizada na Rua Felipe Camarão, nº 177, no bairro de Umuarama, em Olinda.