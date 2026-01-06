Dois homens são presos por descumprir medida protetiva em Paulista, no Grande Recife

Os dois detidos utilizavam tornozeleira eletrônica e foram localizados devido ao monitoramento

Prisão de um dos suspeitos de descumprir medida protetiva. (Foto: Divulgação/Seap)

Dois homens foram presos em flagrante por descumprimento de medida protetiva em caso de violência doméstica em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Os dois detidos utilizavam tornozeleira eletrônica e foram localizados devido ao monitoramento eletrônico.

Uma das prisões ocorreu nesta terça-feira (6), após a vítima registrar a ocorrência em uma delegacia local. Policiais penais do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep) foram acionados e localizaram o agressor, efetuando a prisão em flagrante. A ação também contou com a participação das polícias civil e militar.

Na segunda-feira (5), policiais penais e militares realizaram a prisão em flagrante de outro suspeito pelo mesmo crime. Ele também foi rastreado pelo Cemep e identificado em situação de descumprimento da medida protetiva.