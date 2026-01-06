Imagens registradas por populares mostram vários homens envolvidos em agressões com chutes e socos durante a tradicional Festa de Reis, realizada no Povoado de Jirau, em Itaíba, no Agreste de Pernambuco

Homem é morto a facadas durante briga generalizada em festa de Reis no Agreste de Pernambuco (Reprodução/Redes sociais)

Um homem foi morto a facadas durante uma briga generalizada na tradicional Festa de Reis, realizada no Povoado de Jirau, no município de Itaíba, no Agreste de Pernambuco, na noite do domingo (4). A vítima foi identificada como Zenon dos Santos Maranhão, de 31 anos.

Vídeos gravados por pessoas que acompanhavam a festa mostram o momento em que Zenon é agredido por dois homens, um vestindo roupa vermelha e outro laranja, em frente ao palco. Em seguida, um terceiro suspeito, trajando calça branca e camiseta cinza, retira uma peixeira da cintura e desfere ao menos quatro golpes contra a vítima. Após a agressão, o suspeito guarda o objeto e retorna para a multidão.

As imagens também registram outros focos de confusão, com vários homens trocando chutes e socos. Em determinado momento, um dos envolvidos aparece sendo agredido com socos e golpes de capacete ao lado do palco. Ele tenta fugir pela lateral da estrutura, mas é perseguido pelos agressores. Seguranças do evento seguem na mesma direção.



Segundo informações, Zenon chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Arcoverde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no bloco cirúrgico.

Através de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou que a ocorrência de homicídio consumado está sob a responsabilidade da 160ª Delegacia de Itaíba. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, informou.

