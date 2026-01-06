Jovem de 16 anos é baleado às vésperas do aniversário na Macaxeira
Crime ocorreu no Campo da União, na Zona Norte do Recife, na noite de segunda-feira (5)
Publicado: 06/01/2026 às 07:43
Homem foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
Um adolescente de 16 anos sofreu uma tentativa de homicídio às vésperas do próprio aniversário na noite desta segunda-feira (5), no Campo da União, no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e socorrido para o Hospital da Restauração (HR), onde permanece internado.
Segundo informações repassadas, o adolescente estava no campo acompanhado de outras pessoas quando homens armados chegaram ao local e efetuaram disparos. A vítima foi atingida e socorrida por populares para o HR, no Centro do Recife.
Ainda de acordo com os relatos, o adolescente possui registro anterior de apreensão por envolvimento com o tráfico de drogas. Informações preliminares indicam que ele havia deixado o bairro de Nova Descoberta e passado a morar em outra comunidade.
Ao retornar à localidade, o adolescente teria sido identificado pelos suspeitos e atingido pelos disparos.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime”, pontuou.