Jovem de 16 anos é baleado às vésperas do aniversário na Macaxeira

Crime ocorreu no Campo da União, na Zona Norte do Recife, na noite de segunda-feira (5)

Homem foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um adolescente de 16 anos sofreu uma tentativa de homicídio às vésperas do próprio aniversário na noite desta segunda-feira (5), no Campo da União, no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e socorrido para o Hospital da Restauração (HR), onde permanece internado.

Segundo informações repassadas, o adolescente estava no campo acompanhado de outras pessoas quando homens armados chegaram ao local e efetuaram disparos. A vítima foi atingida e socorrida por populares para o HR, no Centro do Recife.

Ainda de acordo com os relatos, o adolescente possui registro anterior de apreensão por envolvimento com o tráfico de drogas. Informações preliminares indicam que ele havia deixado o bairro de Nova Descoberta e passado a morar em outra comunidade.

Ao retornar à localidade, o adolescente teria sido identificado pelos suspeitos e atingido pelos disparos.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime”, pontuou.

