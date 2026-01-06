Homem é morto a facadas após discussão de trânsito no Sertão do Pajeú

O crime aconteceu após uma discussão de trânsito na rua Ana Maria, em São José do Egito, no Sertão do Pajeú, na manhã desta segunda-feira (5)

PCPE (Arquivo/DP)

Um homem foi morto a facadas durante uma discussão de trânsito na manhã de segunda-feira (5), na rua Ana Maria, nas proximidades do Pátio da Feira Livre, em São José do Egito, no Sertão do Pajeú. A vítima foi identificada como Silvio Romero Bezerra da Silva,de 56 anos.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o caso ocorreu por volta das 8h, após uma colisão entre uma motocicleta e um carro de passeio. O motorista do veículo teria acionado a seta para entrar na via quando a motocicleta, que saía da rua, acabou colidindo com o automóvel.

Segundo relatos de moradores, após o acidente, o motociclista, de 66 anos, teria iniciado uma discussão e desferido golpes de faca contra o condutor do carro. Silvio Romero Bezerra da Silva chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Maria Rafael de Siqueira, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito, que conduzia a motocicleta, fugiu do local após o crime e, até a última atualização desta matéria, não tinha sido localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sendo investigado pela 168ª Delegacia de São José do Egito. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, disse a corporação.

