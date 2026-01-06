Edifício 13 de Maio: "Esqueleto" que será demolido a partir desta terça (6) virou exemplo de prédio abandonado no Recife

Construído na década de 50 do século 20, o Edifício 13 de Maio passou a representar um risco antigo para os moradores e pessoas que passam pela região

Edifício 13 de Maio nunca chegou a ser concluído e está abandonado desde a década de 1960 (Foto: Francisco Silva/ DP Foto)

O “esqueleto” da Rua da União, na Boa Vista, na área central do Recife, que entra, nesta terça (6), no processo de demolição, virou um exemplo de imóveis inacabados na cidade.

As ferragens ficaram oxidadas e deterioradas. São fatores que colocam a edificação em alto risco de desabamento.

Em 2024, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiu um relatório que alertava a máxima urgência de acelerar o processo de derrubada do imóvel, considerada a “única alternativa a ser providenciada no sentido de eliminar o risco e, antes de tudo, de evitar uma possível tragédia alertada pelo próprio Poder Público”.

Além disso, os auditores do TCE afirmaram, na época, que a prefeitura tem o dever de evitar "possíveis mortes" por conta do “risco de desabamento iminente”, provocado, segundo o alerta emitido na época pelo TCE, pelo comprometimento de suas estruturas, manifestações de corrosão, e fissuras na superfície.



A Prefeitura do Recife chegou a anunciar, em 2024, que estava “atenta à questão do imóvel abandonado” e iria publicar um edital de licitação para contratar a empresa que realizaria a demolição, algo que só foi concretizado no último dia 4 de dezembro.

Na época, a gestão municipal ainda explicou que o município chegou a acionar a Justiça diversas vezes e conseguiu liminar determinando que os proprietários da edificação realizassem a recuperação do imóvel.

Outros problemas

Outro problema relatado pelos moradores que residem no entorno do Edifício 13 de Maio é que as casasinterditadas, por conta do risco de desabamento, estão sendo saqueadas.

Em julho de 2024, um homem de 52 anos, identificado como Emerson Gadelha de Freitas, foi encontrado esfaqueado dentro do estacionamento interditado, que fica ao lado do Edifício 13 de Maio, após ter sido surpreendido por um indivíduo que teria invadido pelo telhado, na tentativa de praticar furtos.



Demolição

O serviço começará a ser executado nesta terça-feira (6) pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops) da cidade. Inacabado, o edifício acumula diversos problemas estruturais e por muito tempo causou tensão nos comerciantes e transeuntes, segundo a prefeitura.

São 11 pavimentos, uma estrutura precária e apresentando risco de desabamento. O prédio foi levantado pela antiga Imobiliária União e, hoje, é cercado de diversos tipos de imóveis, além do Ginásio Pernambucano, do Parque 13 de Maio e de edificações da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Em setembro de 2025, parte da parede do edifício desabou sobre o telhado de um imóvel vizinho e atingiu dois carros que estavam estacionados. Na época, a gestão municipal informou haver a necessidade de um escoramento metálico do imóvel, de forma a garantir a segurança da obra, o que exigiu um novo processo licitatório de demolição.

