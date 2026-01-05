Mulher é detida ao tentar entrar com droga escondida em órgão genital em presídio de Palmares

Substância ilícita foi identificada durante fiscalização com scanner corporal na entrada da unidade prisional

Presídio de Palmares, na Zona da Mata (Foto: DivulgaçãO/SEAP)

Uma mulher foi presa no sábado (3) ao tentar ingressar no Presídio Dr. Rorinildo da Rocha Leão, em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, portando droga escondida no corpo.

De acordo com a Polícia Penal, a detenção ocorreu durante o procedimento de revista e controle de acesso de visitantes. Durante a inspeção, agentes identificaram uma imagem considerada suspeita no scanner corporal, o que motivou a abordagem da visitante.

Após a realização dos trâmites legais, foi confirmada a presença de um invólucro contendo maconha ocultado na vagina da mulher. Ela informou que iria visitar o irmão, que cumpre pena na unidade prisional.

O material ilícito foi apreendido e a suspeita encaminhada às autoridades responsáveis, onde foram adotadas as providências administrativas e legais previstas.

