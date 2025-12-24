O caso aconteceu nesta terça (23), no município de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco; a Idosa de 78 anos, está internada em hospital do Recife

Idosa sofre 34 facadas em tentativa de assalto em Carpina (reprodução/Tv Guararapes)

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (23), no município de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, suspeito de invadir a residência de uma idosa de 78 anos e desferir mais de 30 golpes de faca contra a vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Jeanderson Carlos da Silva, entrou no imóvel com a intenção de roubar dinheiro. A idosa foi rendida com uma faca, trancada em um dos cômodos da casa e teve uma quantia em dinheiro levada. Em seguida, o agressor passou a desferir os golpes de faca contra a vítima.

Segundo o laudo pericial, a vítima sofreu 34 perfurações. Ela foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, transferida para um hospital no Recife, onde permanece internada.

Após o ocorrido, o suspeito foi contido por moradores da localidade. A Polícia Militar foi acionada, interveio na situação e realizou a prisão, evitando que o jovem sofresse ferimentos mais graves.

Testemunhas informaram que o suspeito aparentava estar sob efeito de drogas no momento do crime e que ele teria envolvimento em outros assaltos na cidade. Ainda segundo informações, a neta da vítima tentou contato telefônico com a idosa, mas a ligação teria sido atendida pelo suspeito.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações seguem com a Delegacia Seccional de Goiana. O jovem foi autuado pelos crimes de tentativa de homicídio e tentativa de roubo seguido de morte, porte ilegal de arma e dano. "Ele foi levado à delegacia de Nazaré da Mata para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça", destacou.

O que diz a Polícia Militar

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou, através do 2ºBPM, que policiais militares da unidade foram acionados para uma ocorrência em que um indivíduo havia pulado o muro de uma residência, estando armado com faca e mantendo uma idosa de 77 anos em cárcere privado, sob ameaça de arma branca.

As guarnições seguiram ao local, onde foi visualizado, no interior do imóvel, o imputado portando duas facas e apresentando comportamento extremamente agressivo. Após verbalização, os policiais conseguiram desarmar e conter o homem. Em abordagem ao imputado, foi encontrada a quantia de R$ 100,00 (cem reais), a qual o próprio declarou ter subtraído da vítima.

Durante a busca no imóvel, a vítima foi encontrada caída no chão do banheiro, apresentando diversos ferimentos provocados por arma branca. Ela foi socorrida para a Unidade Mista de Carpina, sendo posteriormente transferida para o Hospital da Hapvida, no Recife, não apresentando risco de morte.

Durante o deslocamento à Delegacia de Polícia Civil o suspeito passou a danificar a mala da viatura, desferindo diversos chutes, causando dano ao patrimônio público. A ocorrência foi registrada na DP de Nazaré da Mata onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.