Polícia prende homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Camaragibe

Homem foi detido com cerca de 1,2 quilo de maconha, revólver, faca e balaclava

Materiais apreendidos junto com jovem de 24 anos em Camaragibe (Foto: Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, nesta quinta-feira (18), um homem de 24 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi abordado em frente à residência onde mora. Com ele, os agentes encontraram entorpecentes que, segundo as investigações, seriam redistribuídos para terceiros. Em seguida, o homem autorizou a entrada da equipe no imóvel, onde foi localizada uma quantidade maior de drogas, já fracionadas e prontas para comercialização.

No local, os policiais também apreenderam uma arma de fogo, munições e diversos materiais utilizados na prática do tráfico. Entre os itens recolhidos estão cerca de 1,2 quilo de maconha, um revólver calibre .38, munições de calibres .38 e 9mm, balanças de precisão, aparelho celular, balaclavas, facas, um equipamento conhecido como “localizador espião” e uma motocicleta.

O suspeito foi encaminhado à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça

A ação foi realizada por policiais da 2ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (2ª DPRN/DENARC), com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/DENARC), durante diligências no bairro do Timbi. A operação foi coordenada pelo delegado Vitor Freitas.

As investigações continuam sob responsabilidade da 2ª DPRN, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos em atividades criminosas relacionadas ao caso.



