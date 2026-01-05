Cuidadora de paciente relata susto com elevador do Hospital Getúlio Vargas, no Recife; Governo apura

A Secretaria Estadual de Saúde alega que equipamento estava em manutenção, com placa de sinalização informando o serviço

Criança em cadeira de rodas estava no elevador. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um elevador do Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, desceu de forma brusca por dois andares na tarde desta segunda-feira (5), segundo relato de uma acompanhante de paciente. Ninguém se feriu.

De acordo com a cuidadora Thamirys do Nascimento da Silva, de 37 anos, havia cerca de cinco pessoas no elevador no momento do ocorrido. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) alega que equipamento estava em manutenção, com placa de sinalização informando o serviço.

"Eram duas e meia da tarde, eu estava voltando do almoço. Pedi um elevador para subir para o terceiro andar. O elevador subiu, depois desceu para o segundo, foi para o primeiro e desceu de vez para o subsolo", conta.

Entre as pessoas que estavam no elevador, havia um menino em cadeira de rodas, acompanhado de uma familiar. "Foi um desespero total. A gente teve que sair por um muro. Passamos quase uma hora presos [no subsolo]", resume Thamirys.

"Ele caiu e a gente se segurou. Foi uma descida brusca. Ele desceu com uma velocidade elevada", acrescenta.

A mulher conta que está há cerca de 20 dias acompanhando uma paciente no hospital. Ela diz que desde o início teve preocupação com o elevador, que aparentaria ser velho.

"Ninguém deu assistência, ninguém procurou a gente", diz.

Em um vídeo, gravado enquanto estava no subsolo, ela lamenta o ocorrido. "Surreal isso. Nunca mais eu ando de elevador. Aqui não".



Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

Resposta

A direção do HGV informou ter colocado um dos elevadores da unidade em manutenção, com a devida placa de sinalização informando o serviço.

"Sem perceber que a máquina estava em revisão, um profissional do HGV usou o elevador. Assim, em vez de subir, o equipamento foi conduzido ao subsolo, onde não existe parada", informa.

A nota acrescenta que o técnico responsável pelos testes agiu de forma imediata e retirou os usuários da cabine, sem prejuízo à saúde deles.

A direção afirma que todos os profissionais foram orientados sobre a manutenção dos elevadores. Um processo de investigação vai apurar o uso indevido do equipamento. "Um novo elevador está sendo montado na unidade e deve ser entregue em breve", finaliza o comunicado.

