Homem que matou companheira em Vitória de Santo Antão já foi condenado por agredir esposa grávida

Condenado a quatro meses e 25 dias de detenção, Everton não cumpriu a pena por causa da prescrição da pretensão punitiva

Everton Cecilio Severino da Silva. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O condutor por aplicativo Everton Cecílio Severino da Silva, de 35 anos, preso nesta segunda-feira (5) por matar a companheira Íris Cristina de Lima Silva a facadas em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, já havia sido condenado em 2024 por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar e ameaça contra a esposa anterior, que estava grávida de três meses. Assim como no caso desta segunda-feira, o homem sufocou a mulher e confessou o crime.

Segundo a denúncia, o caso ocorreu em 1º de junho de 2020.

A vítima narrou que eles começaram a discutir e, então, Everton a colocou contra a parede e a agrediu, pegando seu pescoço e machucando com uma tesoura.

"O acusado chegou a desferir um tapa em seu rosto", diz a denúncia. "O imputado saiu de casa e, quando retornou, estava ainda mais alterado, ocasião que discutiram novamente".

A mulher decidiu ir para a casa da mãe. O acusado chegou ao local, declarando que a mataria caso não abrisse a porta.

Em interrogatório, Everton confessou a prática, afirmando que estava na companhia de uns amigos, tendo consumido maconha e crack, "quando ficou muito alterado".

Ele admitiu ter apertado o pescoço da companheira, mas que não tinha intenção de matá-la, apenas fazer medo. "Pegou uma tesoura na mesa e também só queria lhe fazer medo, momento em que a vítima pegou a tesoura da sua mão e o depoente ficou puxando do outro lado, motivo pelo qual ela acabou se ferindo", dizem os autos.

Ele foi preso em flagrante, tendo a liberdade provisória concedida em audiência de custódia. Também foram deferidas medidas protetivas de urgênica.

Em março de 2024, Everton foi condenado a quatro meses e 25 dias de detenção, mas a juíza avaliou que houve prescrição da pretensão punitiva. "Isso porque a pena atribuída ao acusado, qual seja, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, possui prazo prescricional de 03 (três) anos", ela escreveu na sentença, extinguindo a punibilidade.

Feminicídio

Everton Cecílio Severino da Silva matou a facadas a companheira, Íris Cristina de Lima Silva, 32, após uma discussão em Vitória de Santo Antão, Mata Sul de Pernambuco, na madrugada desta segunda-feira (5). Após o crime, o homem se apresentou na delegacia da cidade e confessou o crime.

Segundo o delegado Luiz Paulo, da Delegacia de Vitória de Santo Antão, o acusado diz que a mulher teria descoberto que ele engravidou outra mulher. “Ela teria ido para cima dele com uma faca de serra, tentado lesionar o pescoço dele. Em luta corporal, ele consegue retirar a faca da companheira e dar um primeiro golpe na região do pescoço”, diz o delegado à imprensa com base na confissão de Everton.