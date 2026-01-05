Homem mata companheira a facadas e se entrega à polícia em Vitória de Santo Antão

Após o crime, homem foi até a Delegacia de Vitória de Santo Antão. (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 35 anos, identificado como Everton Cecílio Severino da Silva, matou a facadas a companheira, Íris Cristina de Lima Silva, 32, após uma discussão em Vitória de Santo Antão, Mata Sul de Pernambuco, na madrugada desta segunda-feira (5). Após o crime, o homem se apresentou na delegacia da cidade e confessou o crime.

Segundo o delegado Luiz Paulo, da Delegacia de Vitória de Santo Antão, o acusado diz que a mulher teria descoberto que ele engravidou outra mulher. “Ela teria ido para cima dele com uma faca de serra, tentado lesionar o pescoço dele. Em luta corporal, ele consegue retirar a faca da companheira e dar um primeiro golpe na região do pescoço”, diz o delegado à imprensa com base na confissão de Everton.

O acusado também disse que as brigas eram recorrentes. Há cerca de dois meses, a mulher teria procurado uma delegacia da Mulher para relatar ameaça e agressão cometidas pelo companheiro. Uma medida protetiva foi deferida, mas a mulher teria voltado para ele no mesmo dia.

Ainda de acordo com o delegado, mesmo constatando a gravidade dos ferimentos, Everton desferiu mais alguns golpes no pescoço da vítima, a ponto da faca quebrar. Em seguida, ele sufocou a esposa para “terminar o que havia começado”, segundo o delegado.

Everton foi preso em flagrante e autuado por feminicídio.