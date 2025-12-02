Artrose afeta 20% dos adultos brasileiros

A condição pode afetar a coluna vertebral causando dores, fraquezas e até dificuldade para controlar urina e fezes

Cláudio Falcão explica os principais sinais de alerta: (Marina Torres/DP foto)

Artrose é o processo degenerativo da coluna, muitas vezes relacionado à tendência genética para o processo de desgaste aliado a fatores externos que o precipitam e intensificam.

A condição geralmente acomete a população acima dos 40 anos mas, com a difusão das tecnologias e das telas, cada vez mais jovens vêm sofrendo com esse problema.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), a artrose afeta cerca de 15 milhões de brasileiros – o equivalente a 20% dos adultos brasileiros.

O médico neurocirurgião do Hospital Jayme da Fonte, Cláudio Falcão explica os principais sinais de alerta:

“Dor lombar, cervical, no braço ou na perna, a famosa dor ciática, tem muito a ver com a coluna. Fora a dor também tem a questão da limitação funcional, a perda de força dos nervos superiores e inferiores e, em casos extremos, até a dificuldade para controlar urina e fezes”.

O tratamento da artrose, independente de qual segmento da coluna seja afetado, é realizado a partir da prescrição de uma medicação adequada, reabilitação e mudança de hábitos de vida sedentários.

Apesar disso, em cerca de 10% dos casos é possível que essas mudanças não sejam suficientes para devolver a qualidade de vida do paciente.

Existem alguns procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos empregados quando isso acontece, como o bloqueio na coluna, no qual medicamentos são injetados para aliviar a dor, as rizotomias, interrompendo os nervos que transmitem sinais de dor, as discectomias, realizadas quando é necessário remover parte de um disco vertebral danificado e aliviar a pressão sobre as raízes nervosas ou a medula espinhal, e a cirurgia endoscópica da coluna.

Essa operação inovadora é realizada através de duas pequenas incisões de 1 cm cada, permitindo uma alta hospitalar e retorno às atividades mais rápidas.

“A cirurgia endoscópica da coluna é toda feita com a câmera de vídeo sob visão direta da coluna, da medula e dos nervos, onde conseguimos fazer descompressões nervosas e da medula, permitindo tratar até mesmo artroses graves”, explica o especialista.

Falcão finaliza: “Se você notar o aparecimento dos sintomas, procure um especialista, faça uma consulta médica adequada e exames de imagem para iniciar um tratamento. Só assim você terá um pronto restabelecimento de sua qualidade de vida”.

