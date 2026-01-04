Nicolás Maduro comparecerá a tribunal em Nova York nesta segunda-feira

Após ser capturado em Caracas, ex-líder venezuelano Nicolás Maduro será formalmente acusado em corte federal de Nova York por crimes de narcotráfico e terrorismo

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (JUAN BARRETO / AFP)

O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá diante de um juiz de Nova York na segunda-feira (5) ao meio-dia, anunciou neste domingo (4) o tribunal, que lhe notificará formalmente as acusações apresentadas contra ele.

Acusado pela Justiça dos Estados Unidos por crimes de narcotráfico e terrorismo, Maduro, capturado em Caracas neste sábado por meio de uma operação americana, comparecerá perante o Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan.