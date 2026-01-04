Pai de Neymar revela que atacante pensou em desistir do futebol após lesão

Pai de Neymar revelou que o atacante chegou a cogitar interromper a carreira após sofrer uma lesão no menisco do joelho esquerdo ano passado

Neymar, camisa 10 do Santos (Raul Baretta/ Santos)

O pai de Neymar revelou que o atacante chegou a cogitar interromper a carreira após sofrer uma lesão no menisco do joelho esquerdo, no fim de novembro do ano passado. Segundo ele, o episódio abalou o jogador, especialmente pelo impacto emocional causado pela divulgação precoce do diagnóstico.

O relato foi feito durante um jantar promovido pelo empresário Rafael Figueiredo. O vídeo da conversa foi divulgado no canal Rafa Tecla T, no YouTube.

De acordo com Neymar pai, o vazamento da informação sobre a lesão ocorreu antes mesmo de o atleta ter ciência completa do problema, o que agravou o quadro emocional. Ele destacou a dificuldade em conter o filho dentro de campo e explicou a decisão de afastá-lo temporariamente das atividades.

"Estávamos medindo o Neymar toda hora, toda hora tentávamos tirar ele. Mas ele é um cara que dentro de campo não se poupa. Você não consegue fazer ele se poupar. Daqui a pouco ele está lá atrás, pedindo bola toda hora, é um cara competitivo ao extremo. Como você controla isso? Deixando ele fora de campo, é a única forma."

Segundo o pai do jogador, a situação se agravou quando a lesão foi divulgada publicamente, o que afetou diretamente o estado psicológico do atacante.

"Colocando ele quando realmente a gente tem a tranquilidade de ficar. Agora mesmo. Ele teve uma lesão de menisco. A imprensa vaza isso antes de conversarmos com ele, e a cabeça dele vai a zero. Por um segundo não salvo a cabeça do meu filho. Isso chega rompendo, os caras falando Neymar não joga mais esse ano. A cabeça dele vai embora."

Neymar Pai contou que, ao conversar com o filho após o episódio, ouviu do atacante um desabafo que indicava a possibilidade de parar de jogar.

"Quando eu chego em casa, vou para a casa do meu filho e digo: 'Filho, e aí, como é que tá?' Ele vira para mim e fala: 'Não aguento mais, cara. Vamos operar. Pai... nem sei se vale a pena operar. Por mim, já deu'. A hora que ele fala isso para mim eu viro e falo para ele: 'Já deu, cara? Então pra que operar? Ah, opera isso aí, a gente para e ano que vem a gente pensa o que vai fazer'. Aí, eu falei: 'Filho, se você quiser operar para a gente focar na sua recuperação e você ficar bem, eu estou com você'."

Ainda segundo o relato, a conversa seguiu com um apelo para que o jogador não se deixasse influenciar por críticas externas.

"Eu falei. 'Cara, o que você quer fazer?' Comecei a conversar com ele, falar com ele algumas coisas: 'Sabe o que é? Tem uma narrativa aí. Uns caras aí que são muito barulhentos, muito pouca gente, mas são barulhentos pra chuchu, e que querem fazer você desistir. Se a gente desistir... Falta muito pouco, cara. São seis meses. Depois de junho, julho, não sei se vamos ganhar ou não. Cara, eu largo com você. Aí eu acho que cumprimos a nossa missão, se for campeão ou não, mas pelo menos você vai ter que estar nisso aí. Você não pode aceitar o que esses barulhentos estão fazendo. Você não pode ouvir o que está de fora'."

Após a conversa, Neymar decidiu esperar o dia seguinte para avaliar como se sentiria fisicamente e voltou a treinar com o elenco do Santos.

"Aí ele me escuta, a gente conversa bastante, e ele diz: 'Deixa eu ver como eu vou acordar amanhã'. Na manhã seguinte ele me manda mensagem: 'Vou treinar. Vou ver se eu aguento'. Ele vai lá, fez todos os negócios. Disse que estava com um pouquinho de dor, mas conseguiu treinar. Aí ele começou o treino chutando de esquerda, de direita. Eu falei: 'Meu, tu é maluco? Tenta correr só. Você correndo dentro de campo, se mexendo. Já tá bom'. Aí ele olhou, balançou a cabeça. Acho que dá."

JOGO CONTRA O SPORT

A resposta definitiva veio no jogo contra o Sport, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 0, na Vila Belmiro, o que, segundo o pai, mudou o cenário.

"Ele vai para o jogo, a gente torcendo pra alcinha (do menisco rompido) não mexer no lugar. Ele vai e faz o gol. Na hora do gol, ele olha para mim. A gente se olha e te falar, cara, foi incrível. Ele falou: 'Agora, eu vou até o final nesses três jogos aí'. Eu falei: 'Dorme de um jeito que não mexa o joelho (risos)'. Porque a lesão não se agrava mais. Não tinha problema, não era nada de LCA, não tem nada."

Na véspera do Ano Novo, Neymar acertou a renovação de contrato com o Santos por mais uma temporada, até o fim de dezembro. O atacante passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo no último dia 22 e segue em processo de recuperação, realizando trabalhos de fisioterapia em sua casa, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.